В Івано-Франківську на 50% подорожчав проїзд у громадському транспорті

В Івано-Франківську збільшили вартість проїзду у громадському транспорті. Місцева влада пояснює підвищення вимушеним кроком та апелює до інших міст західної України

Нові тарифи

З 20 червня 2024 року в Івано-Франківську ціна за проїзд у громадському транспорті зросла з 10 до 15 гривень. Оплативши банківською картою або через QR-код, можна проїхати за 12 гривень. За карткою «Галка» вартість квитка становить 10 гривень, а за студентською — 8.

Вимушене рішення – пояснення від міської влади

Під час прямого етеру на Facebook-сторінці міський голова Руслан Марцінків сказав, що здорожчання вартості проїзду є вимушеним.

“Бачимо, що по всіх містах відбулися такі рішення. У Львові вартість — вже 20 гривень, у наших сусідів — по 14 гривень готівкою. Тому вимушене рішення, яке ми змушені прийняти для того, щоб утримати комунальний транспорт”, — пояснив Марцінків.

Начальник управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради Андрій Гіглюк розповів, що вартість проїзду підняли, бо здорожчали ціни на електроенергію, паливно-мастильні матеріали й запчастини.

Нагадаємо, у Тернополі при оплаті неперсоніфікованим проїзним квитком тривалого користування вартість у громадському транспорті становить 9 гривень. При оплаті банківською карточкою – 10 гривень, а при розрахунку «Соціальною карткою тернополянина» – 8 гривень.

Новина від преслужби.