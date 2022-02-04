У суботу, 5 лютого, у Тернополі стартує Всеукраїнський чемпіонат з хокею «Ternopil Hockey Classic – 2022».



Аби позмагатися за перехідний дерев’яний Кубок, до Файного міста на два дні з’їдуться хокеїсти з різних куточків України.

Тернопільська обласна рада запрошує усіх охочих прийти на «Циганку», щоб споглядати за цим масштабним спортивним дійством. Початок – о 10:00.

– наголосив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. – В обласному центрі пройдуть традиційні всеукраїнські змагання з хокею «Ternopil Hockey Classic-2022». Як голова Відокремленого підрозділу Ради Федерації хокею України на Тернопільщині, зичу всім учасникам змагань вдалих ігор і радо запрошую в наш гостинний край, а глядачам бажаю неймовірного задоволення від перегляду захоплюючих матчів!

«Ternopil Hockey Classic» – це щорічний чемпіонат з хокею на озері, який не має аналогів в Україні. Від звичного хокею змагання на озері відрізняється правилами гри, відсутністю воротарів та мінімальним екіпіруванням.

До слова, цього року в Тернополі планують розпочати будівництво сучасного льодового палацу, який стане майданчиком для хокею, фігурного катання та інших зимових видів спорту. Загальна вартість проєкту – 190 мільйонів гривень. Його реалізують за співпраці обласної та міської влади. Буде залучено кошти як державного, так і місцевого бюджетів.