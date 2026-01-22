Уже незабаром в Україні зростуть ціни?

Сильні морози, відсутність світла, а отже, використання генераторів і інших допоміжних засобів для наповнення наших щоденних викликів світлом та теплом впливають і на ріст цін в Україні.

Логістика також впливає на вартість продуктів та послуг.

Ринок також стикнувся з низкою проблем. Корови погано дояться у цю пору, кури мінімум несуться, тому ці продукти автоматично зростають у ціні. Та й доїхати селянам з віддалених сіл проблематично. У павільйонах, що не опалюються, є загроза замороження цитрусових, бананів, помідорів, огірків тощо. Морози ж розлютувалися не на жарт.

Але то тільки початок здорожчання. Невдовзі українці зіткнуться з новим підвищенням цін. Платити більше доведеться як за продукти харчування, так і за пальне. На що конкретно виростуть ціни, та до яких наслідків це може призвести, розповіли у Центрі громадського моніторингу та контролю.

Продукти харчування: здешевлення не видно…

Цього року в Україні продовжить зростати ціна продуктового кошика. Серед основних причин аналітики називають російські обстріли, проблеми з експортом та збільшення виробничих витрат. Як розповів на брифінгу у Медіацентрі Україна заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, крупи можуть подорожчати на 5%. Експерт прогнозує, що ціна на хліб зростатиме на 1,5-2% щомісяця. А от ситуація на ринку м’яса залишається відносно стабільною, хоча можливі коливання вартості свинини та яловичини. Цінник курячих яєць у січні-лютому може збільшитися на 10%.

Ціни на овочі підвищуються, бо росте собівартість їхнього зберігання. Збільшилися також витрати на закупівлю імпортної продукції, зокрема огірків та помідорів. «Щонайменше це залишатиметься актуальним до появи овочів відкритого ґрунту, що дасть змогу збільшити пропозицію та частково стабілізувати ціни», — наголосив Денис Марчук.

Пальне зросте в ціні

Уже до кінця цього місяця українці відчують зростання вартості пального. Цінники мали би збільшитися ще торік, на тлі традиційного підняття акцизів. Втім у грудні впали світові ціни на нафту. Нею торгували по 60 доларів за барель — і це був найнижчий показник минулого року. Тож, як розповів експерт з паливного ринку Сергій Куюн, підвищення акцизів було непомітним. «Зараз маємо ріст цін в оптовій закупівлі. Поки що ринок тримається, однак варто очікувати зростання ціни ще у січні. На це впливає зростання курсу валют та світова ціна на нафту, яка вже становить 65 доларів за барель», — розповів аналітик.

Саме курс валют додає до вартості літра пального близько 1 гривні, розповідає експерт. Тоді як збільшення світових цін на нафту нарощує цінник ще на 1,5 гривні.

Підвищення тарифів

Українським підприємствам вже незабаром доведеться більше витрачати на комунальні послуги. Зокрема, для них підвищують тарифи на розподіл газу. Станеться це вже з 1 квітня. Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, аргументує перегляд тарифів економічною ситуацією. Мовляв, чинні ставки, за якими працюють оператори газорозподільних мереж, вже не покривають фактичних витрат.

Скільки доведеться платити, визначатимуть окремі оператори. Так, за прогнозами, подекуди тарифи можуть зрости до 60%.

Підвищення цін на розподіл газу стосуватиметься промислових підприємств, агрокомпаній та малого бізнесу. Зокрема, ресторанів, кафе, пекарень, офісів і торговельних центрів.

На що вплине здорожчання?

Насамперед, збільшення цін на продукти і комунальні послуги призведе до зростання кінцевої вартості певних товарів. Наприклад, зі здорожчанням компонентів страв у кафе чи ресторанах зміняться і цінники в меню.

Зміна вартості пального, повʼязана з російськими обстрілами, проблеми в енергетиці та додаткові комунальні витрати підприємств також вплинуть на ціну низки товарів і послуг.

Крім того, за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, цього року посівна кампанія коштуватиме на 10-15% дорожче, ніж минулоріч.