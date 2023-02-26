“Уважність має бути і страх”: рятувальник з Тернополя розповів про досвід розмінування Харківщини

Рятувальник з Тернополя Олександр Осадчий розміновував Харківщину після окупації. Чоловік родом з Херсонщини.

До війни працював поліцейським. П’ять років тому перекваліфікувався на сапера. Через окупацію з сім’єю переїхав на Тернопільщину. Живе тут майже рік та працює у пожежно-рятувальному загоні.

Олександр Осадчий розповів Суспільному, що разом з тернопільськими піротехніками розміновував Харківщину майже два місяці.

“Траплялося дуже багато різних небезпечних предметів, які були залишені і які не вибухнули, або навмисно були залишені для того, щоб люди, коли повертатимуться втрапляли в таку пастку. Н априклад, позиція російських військ була і вони свої позиції, під’їзди до них з можливого підходу наших військ дуже мінували. Ставили міни протитанкові, протипіхотні”.