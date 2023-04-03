Український футбол: огляд подій

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, червневі матчі відбору Євро-2024 збірна України вже проведе під керівництвом наставника Сергія Реброва. “Наступні поєдинки відбору у нас із Північною Македонією та Мальтою, і я впевнений на 99,9%, що тренером буде Ребров. Наразі вже не хочу обговорювати тимчасове призначення Ротаня, але Реброву буде дуже непросто. Йому тепер потрібно, як на замовлення, вигравати усі матчі. А у грі з Англією ми побачили не команду, а набір футболістів. Реброву потрібно буде створити команду, щоб конкурувати з Італією та Англією, а також не помічати Мальту та Північну Македонію”, – сказав Циганик.

Очікується, що після завершення контракту з “Аль-Айном” наприкінці весни УАФ зможе оголосити про призначення Реброва головним тренером збірної. Забігаючи трохи наперед, хочеться сказати, що йому буде не те що дуже непросто, а дуже й дуже важко – якщо, звичайно, погодиться взяти на себе цей тягар…

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Нещодавно впіймав себе на тому, що я, вболівальник “Динамо” з 55-річним стажем, не знаю в обличчя багатьох нинішніх гравців команди. Що це: природні вікові зміни чи зниження рівня вітчизняного футболу – настільки, що до нього просто втрачаєш інтерес? Ось як оцінює ситуацію в клубі один із його колишніх тренерів – Леонід Буряк: “У молоді “Динамо” високий потенціал. Але ж вони ще зовсім не готові й не поведуть команду за собою. І ніколи не зроблять результату. Поряд із такою молоддю обов’язково мають бути кваліфіковані, досвідчені футболісти, які і поведуть за собою, і результат зроблять”. Наразі ж з результатом – проблеми. Після 19 турів “Динамо” посідає 4 місце в турнірній таблиці чемпіонату УПЛ.

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Згідно з інформацією близьких до клубу джерел, “Динамо” не збирається звільняти Мірчу Луческу, який, засмучений поразкою в передостанньому турі від “Зорі” (0:1), дав зрозуміти, що готовий залишити команду. У тренера контракт ще на рік і три місяці, і в клубі нібито ніхто не стимулюватиме його відставку. Рішення цього питання – за самим Луческу, який, за словами президента “Динамо” Ігоря Суркіса, багато зробив для команди. “Луческу на пресконференції дав зрозуміти, що він уже втомився. Особливо у такому віці. Тепер, враховуючи нинішні умови, він має сам ухвалити рішення”, – висловив думку тележурналіст Ігор Циганик.

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Український футболіст Євген Селезньов завершив кар’єру у віці 37 років. Вперше Євген зіграв на професійному рівні у 2002 році за донецький «Шахтар». Крім донецької команди, він виступав в Україні за “Арсенал”, “Дніпро”, “Колос” та “Минай”. У клубі з Закарпаття Євген і закінчив свою професійну кар’єру і там же почав давати інтерв’ю українською мовою. Селезньов є одним із найкращих бомбардирів в історії УПЛ. Загалом на його рахунку 117 м’ячів. Це третій результат в історії української першості. Рекорд у Максима Шацьких – 124. Очікується, що на початку червня Селезньов проведе прощальний матч за участю зірок українського футболу та його друзів. Орієнтовне місце гри – Ужгород.