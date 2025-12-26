Українські хакери зірвали конференцію руських чиновників у Краснодарі піснею про Бандеру

Під час онлайн-засідання Ради з розвитку підприємництва в Краснодарському краї російські чиновники отримали несподіваний “подарунок” від українських кіберактивістів. Хакери перехопили трансляцію та замість планових доповідей про “досягнення” увімкнули пісню про Степана Бандеру — легендарного лідера українського націоналізму.

Реакція учасників засідання була красномовною: дехто завмер від подиву, інші нервово озиралися, а загальна атмосфера миттєво стала напруженою. Технічна служба адміністрації довго намагалася вимкнути неочікуваний “виступ”, тож усі присутні мали змогу прослухати трек до кінця.

Це не перший подібний інцидент. Українські хакери регулярно проникають на закриті російські онлайн-заходи, нагадуючи учасникам про реальність війни, яку розв’язала Росія проти України. Поки російська сторона ховається за пропагандистськими звітами, правда про агресію проникає навіть у їхні віртуальні “кабінети”.

Такі акції — це не лише кібертролінг, а й потужний спосіб психологічного тиску, що підкреслює неминучість відповідальності за злочини проти України. Справедливість приходить різними шляхами, іноді — з гучним українським саундтреком.