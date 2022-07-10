У Залізцях на Тернопільщині завершили археологічні розкопки. Дослідження проводили в історичній частині селища. Про це розповів Суспільному археолог, директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин.

За його словами, у 17 столітті на місці розкопок був центральний в’їзд до тодішнього населеного пункту.

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“Археологи знайшли залишки дерев’яних будинків, понад тисячу фрагментів кераміки, різноманітні люльки, мідні монети, фрагменти лляної тканини та ґонт, яким перекривали дахи”, – каже археолог.

Найцікавіша знахідка за словами Ільчишина – мідна печатка першої половини 17 століття.

“На печатці є герб та ініціали М.О. Ця річ могла належати Марині Мнішек, дружині Лжедмитрія, яка в ті часи правила містом”.

Зараз знайдені речі досліджують, потім вони зберігатимуться у Залозецькому краєзнавчому музеї, повідомив Василь Ільчишин.

Фото: Василь Ільчишин