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У вихідні на Тернопільщині оголосили штормове попередження

21.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Погода

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Вихідними на Тернопільщині оголосили штормове попередження.

За прогнозами синоптиків,  регіон перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, що надходитимуть до нас з південного-заходу. У краї випадатимуть дощі з мокрим снігом, на дорогах утворюватиметься сильна ожеледиця.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вихідними на Тернопільщині передбачається хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці можливий дощ та мокрий сніг. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1 – 6˚ тепла.

«Вихідними температура повітря в більшості областей України стане поміркованішою, наближеною якщо не до морозів, то хоча б повернеться на своє сезонне місце. У нічні години вже підморозять землю, дерева та дороги з тротуарами невеликі “мінуси”. Впродовж дня 21-22 січня у більшості областей України очікується +1+5 градусів. Проте загальна тенденція – нормальне похолодання. Вітер у суботу побуде сильним, у неділю стихне до помірного. Мокрий сніг та дощ пройдуть в суботу в західних областях України», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тенденція до похолодання на Тернопільщині зберігатиметься. Через ожеледицю на автошляхах можуть виникати небезпечні ситуації.

Джерело: За Збручем

Теги: прогноз погоди, погода на Тернопільщині, штормове попередження

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