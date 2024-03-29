У Тернополі зник безвісти підліток з Чорткова

Другий день поліцейські розшукують 15-річного мешканця Чорткова! Відомо, що підліток вийшов з кафе на вулиці Сахарова і пішов у невідомому напрямку. Поліція просить зголоситися усіх, кому відоме місце перебування хлопця.

Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування неповнолітнього Мороза Олександра Дмитровича 2008 року народження вихованця Чортківської комунальної установи «Родинний затишок». Хлопець 28 березня близько 17:20 години вийшов з кафе на вулиці Сахарова в Тернополі й пішов у невідомому напрямку.

У поліція повідомили, що неповнолітній був одягнений у спортивний костюм зеленого кольору та гумові чорні тапочки. У правому вусі наявна срібна сережка у вигляді хреста.