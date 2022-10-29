У Тернополі затвердили схему розміщення місць для паркування електричних самокатів.
Схема розроблена у формі інтерактивної карти, на яку нанесено 64 місця, що матимуть відповідну розмітку, повідомляють у міській раді.
Звертаємо увагу, що оператори сервісів прокату електричних самокатів, які мають намір розмісити дані об’єкти на території міста, повинні звернутись із відповідною заявою щодо погодження розміщення електричних самокатів у відділ звернень Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 6).
До заяви також необхідно долучити наступні документи:
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- інформацію про кількість та перелік інвентарних номерів електричних самокатів;
- макет розмітки в місцях розміщення електричних самокатів”, – ідеться у повідомленні.