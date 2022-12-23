У Тернополі з різдвяними концертами виступить «Піккардійська терція»

Визнані метри співу а-капела, унікальний чоловічий колектив, голоси яких здатні замінити і найрідкісніші інструменти та захоплюють своїм кришталевим звучанням!

У Тернополі у Драмтеатрі 13 січня о 19:00 виступить «Піккардійська Терція».

Квитки тут: https://concert.ua/uk/event/pikkardiiska-tercija-ternopil

«Піккардійська Терція» – унікальний колектив для української музичної культури. Вокальна формація є ровесником незалежності України. Музиканти мають понад чотири сотні музичних творів у репертуарі та п’ятнадцять різножанрових альбомів – внесок «Терції» у пісенну культуру України та світу. На хітах «піккардійців» «Старенький трамвай», «Пустельник», «Берег ріки», «Нехай», «Сад ангельських пісень» виросло не одне покоління українців.

Володарі найпрестижнішої в Україні культурно-мистецької премії – Національної премії ім. Т. Шевченка, заслужені артисти України Володимир Якимець, Ярослав Нудик, Андрій Капраль, Роман Турянин, Андрій Шавала та Богдан Богач – визнані метри акапельного співу, голоси яких здатні замінити й найрідкісніші інструменти. А їхня музика – та, яка творить світ любові, добра та краси.

Концерт «Піккардійської Терції» у Тернополі відбудуться у наймагічніші дні року – під час різдвяних свят й будуть наповнені особливою атмосферою!

«Наш концерт відбудеться в період різдвяних свят. Тому без колядок та різдвяних пісень, як традиційних, так і авторських, не обійдеться. Звичайно, що виконаємо найкращі пісні за 30 років, що ми зробили. Також готуємо музичні сюрпризи та прем’єри. У цей нелегкий час ми хочемо подарувати усім трішки тепла, світла і надії. Звичайно, що наш ювілей буде тихий, адже насамперед треба відсвяткувати Перемогу.

Запрошуємо, шановні слухачі, будемо раді побачити Вас у цей час, адже ми маємо підтримати один одного, маємо бути сильними. Зараз від кожного з нас залежить перемога України і допомога нашій армії. Для цього завжди душу треба тримати світлою, а серце відкритим. Ми спробуємо Вам у цьому допомогти, адже Різдво – це свято, коли мрії збуваються! Давайте дамо один одному трішки добра, світла та надії!» – запрошують на концерт «піккардійці».

Зараз «Піккардійська Терція» активно виступає з благодійними концертами та збирає кошти для наших Захисників. Тернопільська подія не стане винятком: «Зараз частина гонорару із наших концертів йде на допомогу армії. У нас багато знайомих, які зараз на фронті і перш за все ми допомагаємо їм тими речами, що потрібні. Без сумніву, беремо участь у всіх концертах на підтримку ЗСУ. Матеріально чи духовно завжди готові прийняти участь. Віримо у перемогу, донатимо на ЗСУ і підтримуємо українську армію! Пам’ятаймо – найтемніша ніч саме перед світанком!» – розповів про діяльність «Піккардійської Терції» Володимир Якимець, один з учасників вокальної формації.

Окрім Тернополя, Терція з чарівною різдвяною програмою виступить у містах західної України: 10 січня – Львів, 11 січня – Рівне; 12 січня – Луцьк; 13 січня – Тернопіль; 15 січня – Івано-Франківськ; 16 січня – Чернівці.