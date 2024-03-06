У Тернополі водій припаркував авто на проїжджій частині, перекривши рух на вулиці

Щодня патрульні проводять профілактичні бесіди та складають адміністративні матеріали на водіїв, які нехтують правилами дорожнього руху та здійснюють зупинку, де це заборонено.

Один з випадків стався учора на вулиці Шашкевича. Інспектори отримали звернення від громадянина про те, що автомобіль Kia перешкоджає проїзду. Патрульні прибули на місце події та виявили легковика, який знаходився на проїжджій частині та повністю знерухомив вулицю, адже проїзду не було.