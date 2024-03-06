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У Тернополі водій припаркував авто на проїжджій частині, перекривши рух на вулиці

06.03.2024

Зоряна Деркач

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Новини, Події, Оперативно

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Щодня патрульні проводять профілактичні бесіди та складають адміністративні матеріали на водіїв, які нехтують правилами дорожнього руху та здійснюють зупинку, де це заборонено.
Один з випадків стався учора на вулиці Шашкевича. Інспектори отримали звернення від громадянина про те, що автомобіль Kia перешкоджає проїзду. Патрульні прибули на місце події та виявили легковика, який знаходився на проїжджій частині та повністю знерухомив вулицю, адже проїзду не було.
Поліцейські оперативно встановили водія автівки, провели профілактичну бесіду та винесли постанову за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху) КУпАП.
Звертаємо увагу, що дотримання правил паркування не тільки зменшить ризик отримання штрафу, але й сприятиме забезпеченню безпеки на дорозі, повідомили у патрульній поліції краю.

Теги: Тернопіль, водій, припаркував авто, перекрив рух

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