У Тернополі відкривали чарівний світ Архипа Куїнджі

Чи бачили ви коли-небудь місячну ніч на Дніпрі? Або червоний захід сонця на тому ж таки Дніпрі? Або північ, просякнуту світлом? Якщо ні, то знайдіть картини художника, який народився в Маріуполі та присвятив українській природі купу своїх шедеврів. Його ім’я Архип Куїнджі.

Від дня народження художника минуло 185 років. Тож більше століття його полотна дарують нам світло, яке він спромігся спіймати своїм пензлем. Саме ця пам’ятна дата сприяла тому, що в Тернопільському центрі допомоги переселенцям «Я Маріуполь» засяяв чарівний світ митця, який змусив полотно світитися.

Майстер-клас, який провів викладач образотворчого мистецтва мистецької школи Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької Богдан Федорів за сприяння Тернопільського обласного методичного центру народної творчості, зібрав маріупольців та інших ВПО не тільки для того, щоб познайомитися з художньою спадщиною Архипа Івановича, а й спробувати спіймати світло у своїх художніх роботах. Куїнджі вірив, що мистецтво – це не копіювання, а відчуття. Тож учасники спробували себе в ролі художників і працювали зі світлом так, як це робив він.

Знайомство з сюжетами картин, які відображають стан, тишу, напругу, світло, природне диво, надихнули аматорів намалювати веселку, що розкинулася в небі над селом, мов подих сонця, і охопила безкрайні поля своїми прозоро-кольоровими крилами. Саме такою автор побачив цю красуню і саме так відтворив на полотні. Своїй веселці Куїнджі подарував магію та силу світла, а учасники майстер-класу отримали неоціненний досвід у полюванні за відтінками, настроєм та красою.

Нелегкою виявилася ця справа, але під керівництвом досвідченого майстра, пана Богдана, всі впоралися із завданням. Це не було копіюванням картини, бо неможливо скопіювати генія, але доторкнутися до його геніальності, до його світобачення та світовідчуття цілком вдалося. У кожного на полотні народилася своя веселка, зі своїм характером, своїми відтінками, своєю силою сяяння. Вона засвітилася у кожного по своєму, але всі без винятку відчули її дотик.

Куїнджі експериментував зі світлом. Його цікавило не просто відтворення природи, а враження – момент, коли сонце заходить, місяць сходить, або небо раптово спалахує кольором. Тож музика кольору відчувалася в невеличкому мистецькому просторі центру «Я Маріуполь» дуже потужно. Учасники отримали не тільки нові знання про творчість «золотих справ майстра» (саме так звучить прізвище Куїнджі), а й емоції, переживання мистецтва та власний творчий досвід.

Цього дня «чарівник світла» Архип Куїнджі подарував всім відчуття безмежного простору. Майстер Богдан Федорів допоміг доторкнутися до того простору, а методист Тернопільського методичного центру Іван Кузишин сприяв тому, щоб магія чарівного світу мистецтва засяяла саме для тих, кому вона зараз конче потрібна. Архип Куїнджі не лише картини залишив нам, а й спосіб бачити світ уважно, глибоко і з любов’ю.

Світлана НОВИКОВА,

фахівець з культурних проєктів Центру «Я Маріуполь»

Фото Назарія Коханівського