Тернопільська область бере участь у реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як», ініційованої Першою леді Оленою Зеленською.
Сьогодні у Тернополі відкрили центр ментального здоров’я, який функціонуватиме на базі Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.
Центр розраховано для надання психологічної допомоги в першу чергу студентам, військовослужбовцям та внутрішньо переміщеним особам. Однак звернутись сюди за допомогою можуть всі охочі. Тут будуть доступними послуги з арт-терапії, арома-терапії, групові та індивідуальні практики психотерапії. В центрі працюватимуть дипломовані спеціалісти медичного університету. Окрім того, центр слугуватиме платформою для навчання нових спеціалістів першим навичкам надання психологічної підтримки.
Окрім даного центру, в області функціонує:
– центр ментального здоров’я, який працює на базі КНП „Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня” Тернопільської обласної ради;
– центр ментального здоров’я, який працює на базі КНП ,,Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворюваньˮ Тернопільської обласної ради;
– 10 кабінетів ментального здоров’я у Заліщицькій, Шумській, Великогаївській, Скалатській громадах, на базі закладів охорони здоров’я.
Варто зазначити, що 52 заклади охорони здоров’я уклали договір з НСЗУ за напрямком ,,Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівніˮ, та забезпечують надання послуг з ментального здоров’я.
Сімейні лікарі, для забезпечення надання якісних послуг у сфері ментального здоров’я, проходять навчання з ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP. На даному етапі, із 747 лікарів, що надають первинну медичну допомогу 586 лікарів а пройшли зазначене навчання.