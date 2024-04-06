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У Тернополі відкрили центр ментального здоров’я

06.04.2024

Зоряна Деркач

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Здоров`я, Війна з рф, Теми, Статті, Тернопільщина, Новини

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Тернопільська область бере участь у реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як», ініційованої Першою леді Оленою Зеленською.

Сьогодні у Тернополі відкрили центр ментального здоров’я, який функціонуватиме на базі Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Центр розраховано для надання психологічної допомоги в першу чергу студентам, військовослужбовцям та внутрішньо переміщеним особам. Однак звернутись сюди за допомогою можуть всі охочі. Тут будуть доступними послуги з арт-терапії, арома-терапії, групові та індивідуальні практики психотерапії. В центрі працюватимуть дипломовані спеціалісти медичного університету. Окрім того, центр слугуватиме платформою для навчання нових спеціалістів першим навичкам надання психологічної підтримки.

Окрім даного центру, в області функціонує:

– центр ментального здоров’я, який працює на базі КНП „Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня” Тернопільської обласної ради;

– центр ментального здоров’я, який працює на базі КНП ,,Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворюваньˮ Тернопільської обласної ради;

– 10 кабінетів ментального здоров’я у Заліщицькій, Шумській, Великогаївській, Скалатській громадах, на базі закладів охорони здоров’я.

Варто зазначити, що 52 заклади охорони здоров’я уклали договір з НСЗУ за напрямком ,,Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівніˮ, та забезпечують надання послуг з ментального здоров’я.

Сімейні лікарі, для забезпечення надання якісних послуг у сфері ментального здоров’я, проходять навчання з ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP. На даному етапі, із 747 лікарів, що надають первинну медичну допомогу 586 лікарів а пройшли зазначене навчання.

Джерело: Тернопільська ОВА

Теги: Тернопіль, центр ментального здоров’я

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