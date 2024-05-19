У Тернополі відбудуться фінальні змагання турніру з дворового міні-футболу

21 травня, у вівторок, о 16:00 год. у Тернополі відбудуться фінальні змагання турніру з дворового міні-футболу серед дітей.

Участь у змаганнях приймають п’ять команд по вісім гравців віком 10-12 років (2010-2013 р.н.), повідомляють у міській раді.

Будуть розіграні І, ІІ, ІІІ місце, а також титули «Кращий нападник», «Кращий гравець», «Кращий воротар», «Кращий бомбардир». Змагання проходитимуть на універсальному спортивному майданчику по вул. 15 Квітня, 35.

Участь у заходах безкоштовна.