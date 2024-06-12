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У Тернополі велосипедист збив жінку і втік: поліція шукає свідків

12.06.2024

Зоряна Деркач

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Теми, Тернопільщина, Кримінал, Новини

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З тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 37-річну тернополянку. Жінку збив велосипедист та залишив місце пригоди.
Аварія трапилася у Тернополі 12 червня на вулиці Руська близько 16:10. Потерпіла переходила дорогу в межах регульованого пішохідного переходу. Працівники поліції встановлюють особу, причетну до травмування тернополянки, і просять відгукнутися очевидців даної події.
Повідомити інформацію можна за номерами: +38(050)1020236, +38(067)3513837 або на лінію “102”. Анонімність гарантується, розповіли в поліції краю.

Теги: ДТП, велосипедист

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