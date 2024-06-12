У Тернополі велосипедист збив жінку і втік: поліція шукає свідків

Аварія трапилася у Тернополі 12 червня на вулиці Руська близько 16:10. Потерпіла переходила дорогу в межах регульованого пішохідного переходу. Працівники поліції встановлюють особу, причетну до травмування тернополянки, і просять відгукнутися очевидців даної події.