У Тернополі судитимуть 32-річну вчительку математики, яка зрадила країну

Наразі СБУ завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт із доказами вини колаборантки. За порушення ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України їй загрожує покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років.