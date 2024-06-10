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У Тернополі правоохоронці вилучили наркотиків на декілька мільйонів гривень

10.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Україна

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У Тернополі правоохоронці вилучили у наркоторговців заборонені речовини, вартість яких на «чорному ринку» становить декілька мільйонів гривень. Діяльність злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на збуті наркотиків та психотропних речовин блокувала Служба безпеки спільно з Національною поліцією.

Організатором угруповання виявився 20 річний житель Тернополя. Разом із двома спільниками він налагодив активну торгівлю наркотиками та психотропами через закриті групи в одному із популярних месенджерів.

За даними слідства, наркодилери щомісяця збували «клієнтам» близько 3,5 кг синтетичних наркотиків та канабісу, які відправляли замовникам через поштові сервіси під виглядом побутових товарів.
У ході слідчих дій у зловмисників вилучено:

  • близько 4,5 кг α-PVР та амфетаміну;
  • обладнання та матеріали для фасування «товару»;
  • чорнові записи і мобільні телефони з даними про злочинну діяльність;
  • майже 100 тисяч гривень готівкою, ймовірно одержаних злочинним шляхом.

Наразі троє учасників злочинного угруповання затримані. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 та 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Спецоперацію із затримання наркодилерів та документування їхньої протиправної діяльності проводили оперативники УСБУ в Тернопільській області спільно із слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Джерело: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

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