У Тернополі помер знаний журналіст Богдан Бекесевич

У Тернополі помер радіожурналіст Богдан Бекесевич.

Про це Суспільному повідомив його син Юрій Бекесевич.

Понад сорок років Богдан Бекесевич працював у Тернопільській обласній державній телерадіокомпанії, розповів Заслужений журналіст України Євген Баров.

За його словами, він присвятив роботі на радіо все життя.

“Я працював на радіо 46 років. Богдан прийшов на цю роботу на два роки пізніше. Ми починали з посади звукорежисера. Згодом заочно закінчили факультет журналістики Львівського державного університету. Після цього почалася робота у відділі новин”.

Богдан Бекесевич, радіожурналіст. Фото: Фейсбук

Богдан Бекесевич в останні роки був директором творчого об’єднання радіопрограм.

“Робота з творчими людьми нелегка, бо вони всі особистості. Але Богдану вдавалося організувати роботу в колективі. Він був дуже терпеливим, добросовісним, старанним, відповідальним. А ще — небагатослівним, привітним, безвідмовним. Пригадую, коли переселявся на іншу квартиру, він прийшов сам, щоб допомогти повантажити й перевезти меблі. Моя дружина Марія досі це згадує”, — говорить Євген Баров.

Заслужений журналіст України Михайло Зубик каже, що Богдан Бекесевич був першим, з ким він познайомився на радіо.

“Ми дружили все життя. Я часто бував у нього вдома. Він був дуже товариським. Любив природу, дачу, все вирощував своїми руками. У нас в молодості були спільні музичні смаки. Богдан також любив грати на гітарі, сам писав тексти, музику, виконував пісні. Вони звучали і в ефірі”.

Похорон Богдана Бекесевича відбудеться завтра, 23 лютого.