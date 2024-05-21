У Тернополі пенсіонерка живцем закопала семеро цуценят, які народила її домашня улюблениця

Історія, від якої стигне у жилах кров. У 65-річної мешканки обласного центру собака народила десятеро цуценят. Жінка не вигадала нічого кращого, як трьох малюків залишити собі, а ось семеро приректи на страшну смерть – закопати живцем.

Небайдужим людям вдалося врятувати двох із семи малюків, повідомили у поліцію. Ті приїхали, задокументували, опитали свідків і зрештою встановили особу жінки.