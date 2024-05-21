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У Тернополі пенсіонерка живцем закопала семеро цуценят, які народила її домашня улюблениця

21.05.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми

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Історія, від якої стигне у жилах кров. У 65-річної мешканки обласного центру собака народила десятеро цуценят. Жінка не вигадала нічого кращого, як трьох малюків залишити собі, а ось семеро приректи на страшну смерть – закопати живцем.

Небайдужим людям вдалося врятувати двох із семи малюків, повідомили у поліцію. Ті приїхали, задокументували, опитали свідків і зрештою встановили особу жінки.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини. Триває досудове розслідування, прокоментували у поліції.

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Теги: поліція, Тернопіль, закопала цуценят

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