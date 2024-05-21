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У Тернополі неподалік пляжу “Циганка” нелюди закопали живих цуценят

21.05.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми

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Поліція вкотре дізналася про жахливий випадок через соцмережі. У Тернополі неподалік пляжу “Циганка” нелюди закопали живих цуценят. Двох малюків вдалося врятувати.

Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють обставини та осіб, причетних до злочину.

Слідчі та розшукові дії проводяться в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви стали очевидцем чи володієте будь-якою інформацію про жорстоке поводження з тваринами, телефонуйте на спецлінію «102».

 

Теги: поліція, розшук, цуценята, закопали

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