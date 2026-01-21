У Тернополі 28-річна жінка убила 26-річного чоловіка

Кривава драма сталася у Тернополі вночі 20 січня: сварка молодих співмешканців закінчилася вбивством.

Нічний конфлікт між парою переріс у жорстоку розправу, яка вартувала життя 26-річному чоловікові. Слідчі Тернопільського районного управління поліції інкримінують 28-річній жінці умисне вбивство.

Близько другої години ночі медики прибули на виклик, проте змогли лише констатувати смерть потерпілого. Як з’ясувалося пізніше, про подію першою дізналася мати підозрюваної — донька зателефонувала їй одразу після фатальної суперечки, а жінка своєю чергою викликала екстрені служби.

Правоохоронці встановили, що молодий чоловік зловживав спиртним і раніше вже вчиняв насильство щодо своєї співмешканки. Того вечора між ними знову спалахнув конфлікт. За словами фігурантки, нетверезий чоловік поводився агресивно та кидав у неї пляшки. Під час сутички він схопив ніж, але жінка змогла вихопити зброю та завдала йому численних ударів. Крім того, вона кілька разів вдарила металевою трубою.

Судово-медичний експерт зафіксував на тілі вбитого 13 ножових поранень та інші травми. Після вчиненого жінка викинула ніж через вікно та поїхала додому.

Наразі тернополянка зізналася у скоєному. Слідство триває.