У Тернопільському районі впіймали двох рибалок-браконьєрів

У п’ятницю, 11 листопада, інспектори Тернопільського рибоохоронного патруля виявили браконьєра, який порушив Правила любительського і спортивного рибальства на річці Стрипа.

Інцидент трапився поблизу с. Будилів Тернопільського району, повідомляють у відомстві.

Близько 11 години працівник затримали місцевого мешканця, який здійснював вилов риб забороненим знаряддям лову – сіткою підйомною «хваткою».

На громадянина оформлено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Забороненне знаряддя лову вилучено.

Пізніше виявлено громадянина який здійснював вилов риби на зимувальній ямі на річці загальнодержавного значення Стрипа в с. Золочівка Тернопільського району. На особу оформлено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП.

З початку місяця виявлено 13 аналогічних порушень вилову водних біоресурсів на зимувальних ямах. Закликаємо рибалок любителів детально ознайомитись з наказом від 31 жовтня 2022 р. № 46. В документі зазначено терміни, перелік та межі зимувальних ям у водних об’єктах Тернопільської області.

Риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства поза межами зимувальних ям. З переліком зимувальних ям у водоймах Тернопільської області можна ознайомитись тут.У

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства.

Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27 – 70 – 34 та (097) 427- 85- 95