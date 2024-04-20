У тернопільському музеї представили унікальну скульптуру невідомого автора

У Тернопільському обласному художньому музеї вперше для експонування представлено скульптуру «Серце Ісуса» невідомого автора початку 20 століття, нещодавно відреставровану Ігорем Дудою. Цими днями тут діє виставка писанок та сакрального мистецтва з фондів музею.

Серед експонатів – ікони 18-20 століття невідомих авторів із зображенням Розп’яття, Богородиці, Воскресіння та Вознесіння Ісуса.

Окрасою експозиції є твори Юліана Панькевича, де Ісус та Богородиця одягнені у вишиванки. Цікавою є ікона «Ісус Христос. Пресвята Євхаристія» виконана на металі, де зображений Ісус з атрибутами Святого Причастя. Привертає увагу «Плащаниця» початку 20 століття на тканині невідомого українського художника.

Ікони відрізняються як технікою виконання: олія, темпера, акрил, так і матеріалом основи: дерево, полотно, метал, скло.

На огляд глядачів також виставленні твори сучасних майстрів пензля: «У Великодню ніч» Юрія Чумака, «Зарваницька Богородиця» Володимира Шерстія та «Писанкарка» Михайла Голютяка.

Ознайомитися з орнаментальними відмінностями писанок різних регіонів України можна, оглянувши виставку, де презентують понад 80 експонатів. Авторами є знані в Україні писанкарі – Юрій та Леся Цікали.

Для українців Великдень – це не тільки різнокольорові писанки і смачна паска. Це особливе свято, коли слідують традиціям і вірять у диво. Тому з 23 по 25 квітня у Тернопільському обласному художньому музеї музеї будуть проводитися майстер-класи зі створенню писанок для дітей та дорослих. Його працівники та майстри-писанкарі запрошують тернополян і гостей міста відвідати художній музей у Тернополі та створити собі весняний великодній настрій. Адже в Україні здавна була традиція розписувати та фарбувати яйця до Великодня. Тож створюйте писанки, крашанки, дряпанки, мальованки.