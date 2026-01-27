У Тернопільському художньому музеї нагородили лауреатів Всеукраїнської премії Братів Лепких

Традиційно у День Соборності України, 22 січня, в приміщенні Тернопільського обласного художнього музею відбулося урочисте нагородження Всеукраїнською літературно-мистецькою премією імені Братів Богдана та Левка Лепких за 2025 рік – престижної відзнаки, що вшановує вагомий внесок у розвиток української культури, літератури та мистецтва.

Подія об’єднала митців, науковців, культурних діячів і поціновувачів творчої спадщини братів Лепких. Атмосфера музею, де було розгорнуто презентаційні виставки творів кожного з лауреатів, стала гідним тлом для щирих слів вдячності, натхненних промов і відзначення тих, хто своєю працею утверджує українську духовну традицію.

Заступниця директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваврик наголосила, що Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені Братів Лепких є символом поваги до національної культурної спадщини та водночас знаком підтримки сучасних творчих пошуків. Її вручення сьогодні стане ще одним підтвердженням того, що українська культура живе, розвивається й має гідних продовжувачів. І перед тим, як передати слово ведучому церемонії нагородження, депутату Тернопільської обласної ради, заступнику голови Громадської ради Михайлу Тимошику, попросила вшанувати хвилиною мовчання світлу пам’ять колег, членів Громадської ради – багаторічного директора художнього музею Ігоря Дуди та заслуженого художника України Ярослава Омеляна, які минулоріч відійшли у засвіти.

Як розповів Михайло Тимошик, цього року виповниться 36 років від часу заснування Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Богдана та Левка Лепких. Від того часу лауреатами стали 161 особа і творчі колективи. Серед них – поети, письменники, художники, літературознавці, краєзнавці, мистецтвознавці, відомі громадсько-культурні діячі, публіцисти не тільки з теренів Тернопільщини, а й ті, хто живе та творить у різних регіонах України та за кордоном.

Академік Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, керівник Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Т. Шевченка Михайло Андрейчин озвучив витяг із протоколу засідання Громадської ради.

Лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких відзначили за їхні праці останніх років, у яких вони популяризують українську культуру, літературу та мистецтво, а також творчу спадщину братів Богдана та Левка Лепких. Про здобутки лауреатів, їхній творчий та життєвий шлях розповідали: про художника, дизайнера, графіка, члена НСКУ Олега Кіналя (уродженця Бережан, який, за його словами, «ходив стежками Б. Лепкого» і зробив вагомий внесок у популяризацію творчості Лепких) – культорологиня, кандидатка історичних наук, доцентка, докторантка ТНПУ ім. В. Гнатюка Надія Білик; заслуженого журналіста України, члена НСЖУ Миколу Шота (зробив надзвичайно багато для публіцистики та популяризації культури) – члени Президії з вручення премії Михайло Андрейчин і доктор економічних наук, професор, президент Академії соціального управління Богдан Андрушків, а також колега по перу, заслужена журналістка України Галина Садовська; дизайнера, графіка, педагога Володимира Окрутного (зробив чималий внесок у розвиток художнього мистецтва) – Ольга Ваврик; заслуженого художника України, прозаїка, фольклориста Миколу Дмітруха (про невідомий фольклорний та літературний талант митця) – народний художник України Богдан Ткачик та письменник, краєзнавець, публіцист Володимир Барна; учасника АТО, ООС, літератора, підполковника капеланської служби ГУ Національної гвардії України, члена НСПУ та НСЖУ Андрія Карпенка (м. Дніпро, якого відзначили премією за збірки поезій) – голова Громадської ради з присвоєння Всеукраїнської премії Братів Лепких, почесний краєзнавець, редактор, публіцист Віктор Уніят. Він подякував п. Андрію за захист України та його літературну діяльність, а також нагадав, що від 2022 р., окрім літераторів і митців, Громадська рада, враховуючи, що Левко Лепкий був одним із перших організаторів українського війська – Легіону Українських Січових, його добровольцем, командиром сотні кінноти Української Галицької армії, запровадила ще одну номінацію для військовиків, військових медиків, капеланів – усіх, хто боронив і продовжує захищати Україну від московських окупантів, бо не було б нині українського війська, то не стало би й української літератури і мистецтва.

Також Віктор Уніят наголосив: «Нині не кожен регіон України може похвалитися, що у них в області відбувається нагородження Всеукраїнською премією, а тим більше з такою славною історією. Минають роки, вже немає світлої пам’яті голів Громадської ради у різні роки – Олеся Гончара, Бориса Хижняка, Богдана-Романа Хаварівського, немає Михайла Ониськіва, десятки лауреатів, але премія живе і розвивається. Віримо, що вона і надалі прославлятиме імена наших відомих земляків – братів Богдана і Левка Лепких».

З ініціативи Михайла Тимошика та заступника голови Тернопільського обласного товариства філателістів Василя Дідуха вперше відбулося спецпогашення конверта, присвяченого нагородженню лауреатів премії Братів Лепких за 2025 рік.

Члени Громадської ради, лауреати премії Братів Лепких подякували працівникам Тернопільського обласного художнього музею за прекрасне оформлення стендів, на яких була подана інформація про премію та її лауреатів за 2025 рік, а також чоловічому вокальному ансамблю відділу «Хорового диригування» Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. С. Крушельницької (очільник закладу – Сергій Маловічко; мистецький керівник – Степан Канський).

Фото: Вікторія Піщев