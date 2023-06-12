У Тернопільській громаді розподілили 87 мільйонів гривень

Зміни до бюджету громади на 2023 рік внесли депутати на 26-ій сесії Тернопільської міськради. За рахунок субвенцій з обласного бюджету та перевиконання доходів у першому кварталі бюджет зріс на 87 мільйонів гривень.

– Дохідна частину бюджету збільшується на суму 87 мільйонів 689, 9 тисячі гривень, – розповіла Вікторія Остапчук, заступниця міського голови. – З них – субвенція з обласного бюджету на суму 34 мільйони 564 тисячі, які направляються управлінню соціальної політики для покращення житлових умов відповідних категорій населення. Інші дотації з обласного бюджету у сумі 953,7 тисячі направляємо управлінню освіти і науки для відшкодування комунальних послуг за розміщення внутрішньо переміщених осіб. Субвенція з обласного бюджету у сумі 216,5 тисячі направляємо управлінню соцполітики на доплату пенсій ветеранам ОУН-УПА. Інші субвенції з міського бюджету, які надішли від ОТГ, у сумі 1 мільйон 943 тисячі спрямовуємо міській раді на заходи з тероборони у сумі 1 мільйон 880 тисяч для забезпечення військових частин літньою формою. А також управлінню освіти і науки у сумі 63 тисячі для надання психологічно-педагогічних послуг дітям з особливими потребами.

Дохідну частину бюджету, за словами Вікторії Остапчук, перевиконали на суму 50 мільйонів 11,8 тисячі гривень. Із них управлінню розвитку спорту та фізкультури спрямували 260 тисяч на поточний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу по вулиці Братів Бойчуків, 4А, фінуправлінню – 2 мільйони 66,8 тисячі, управлінню соцполітики – 4 мільйони на виплату грошової допомоги військовослужбовцям, які стали особами з інвалідністю 1 та 2 групи внаслідок війни та втрати працездатності у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. Управлінню освіти і науки виділили 1 мільйон 135 тисяч, з яких 890 тисяч – на ремонт укриття в Галицькому коледжі на вулиці Лепкого, 12. Міській раді направили 11 мільйонів 750 тисяч, з яких 10 мільйонів – на заходи з територіальної оборони. Управлінню ЖКГ, благоустрою та екології спрямували 30 мільйонів 800 тисяч: 26 мільйонів на ремонт тротуарів та 4 мільйони 800 тисяч гривень – на реконструкцію інженерних мереж по вулиці Грушевського.