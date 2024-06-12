12.06.2024 11:12

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У Почаєві 30-ти річна жінка після побоїв коханого не прокинулася від сну

12.06.2024

Зоряна Деркач

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Теми, Тернопільщина, Кримінал, Новини

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Події розвивалися в одному з приватних будинків Почаєва. 24річний житель Кременеччини сильно побив свою 30-річну співмешканку. Після бійки пара лягла спати. Однак зі слів кривдника, жінка від сну вже не прокинулася. Він і викликав “швидку”.

Чоловік спершу запевнив правоохоронців, що жінка мала захворювання крові, яке супроводжувалось утворенням синців, а згодом зізнався, що напередодні побив її під час сварки. Після цього подружжя пішло спати, але зранку жінка вже не прокинулась, розповіли у поліції.
Тіло потерпілої було направлено на проведення судово-медичної експертизи. Згідно з висновками експерта – смерть жінки настала в результаті отриманих тілесних ушкоджень.
Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Теги: жінка померла, Почаїв, побив

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