У Почаєві 30-ти річна жінка після побоїв коханого не прокинулася від сну

Події розвивалися в одному з приватних будинків Почаєва. 24річний житель Кременеччини сильно побив свою 30-річну співмешканку. Після бійки пара лягла спати. Однак зі слів кривдника, жінка від сну вже не прокинулася. Він і викликав “швидку”.

Чоловік спершу запевнив правоохоронців, що жінка мала захворювання крові, яке супроводжувалось утворенням синців, а згодом зізнався, що напередодні побив її під час сварки. Після цього подружжя пішло спати, але зранку жінка вже не прокинулась, розповіли у поліції.

Тіло потерпілої було направлено на проведення судово-медичної експертизи. Згідно з висновками експерта – смерть жінки настала в результаті отриманих тілесних ушкоджень.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.