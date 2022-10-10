В одній із церков у Києві сьогодні триває своя війна. Так, нещодавно будівлю цілком законно переоформили з УПЦ МП на ПЦУ.

9 жовтня віруючі мали провести першу службу українською мовою, але представники Московського патріархату забарикадувалися за парканом, розповіла очевидець події Юрія Сергіївна у фейсбуці.

Представники Української православної церкви московського патріархату не пустили віруючих на недільну службу, яку мають уперше там проводити українською мовою. Вони забарикадували вхід, блокуючи таким чином законний перехід церкви до Православної церкви України Київського патріархату.

“УПЦ забарикадувалося і показало дулю крізь паркан громаді, бо у батька Михайла родич у Печерській Лаврі, який наказав не здавати позицію та тримати оборону до кінця”, – написала очевидиця.

Щодо скандального рішення СБУ щодо необхідності недопущення участі у зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ керівників територіальних громад та представників місцевої влади, то ініціатора таких втручань у процес переходу начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Юрія Палагнюка усунули від займаної посади.