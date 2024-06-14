У напрямку «6-го магазину» в Тернополі більше не буде заторів

На вул. Збаразькій у Тернополі знову чотири смуги, по дві в кожну сторону, але тепер вже нормальні, промарковані.

Про це пишуть у спільноті Urban Ternopil.

Як раніше повідомляли, що у Тернополі нанесли розмітку, яка провокувала довжелезні затори до «6-го магазину». Та її таки вирішили перемалювати.

Поштовхом до цього, ймовірно, стали скарги водіїв та дописи у соцмережах, де оговорювали непродумане рішення, яке реалізували тернопільські дорожники, створивши проблему у вигляді заторів там, де того раніше не було.

Йдеться зокрема про нову «розмітку» на вул. Збаразька, що спричинила корки від «кільця» на «6-му магазині».

«Покращення» прийшло там, де його не чекали. На вулиці Збаразька (від перехрестя з вул. Лозовецька до заїзду на територію гуртовні) нанесли нову дорожню розмітку зробивши 3 смуги руху. Дві смуги в центр і одна на «Бам». Раніше на цій ділянці була лише одна лінія розмітки по центру, яка ділила дорогу надвоє рівними частинами і оскільки дорога має ширину трохи більше 12м. це дозволяло рухатись автомобілям в 4 смуги. Зараз в напрямку Текстильника смуга лише одна і тепер весь потік з центру буде очікувати кожного разу коли громадський транспорт буде зупинятися для посадки-висадки на зупинці Шота Руставелі біля Новоапостольської церкви і далі через 100м, коли хтось буде повертати ліворуч на світлофорі на ту ж вул. Шота Руставелі», – йшлося в дописі Urban Ternopil.

Та нову розмітку таки перемалювали. Зараз там все добре і проблем у водіїв більше немає. Як і хотіли водії, там зробили можливість для проїзду автомобілів в 4 смуги як раніше.