У музеї на Тернопільщині зберігають текст унікальної колядки

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї зберігають текст унікальної колядки. Її рукопис представлений на різдвяній листівці 1947 року.

Про це йдеться на сторінці музею в соцмережі.

Листівку надіслали напередодні різдвяних свят Никифору Гірняку. Це – український військовий діяч, отаман Українських Січових Стрільців, уродженець Струсова на Теребовлянщині. Листівка завірена штампом “Пресової квартири УСС” 30. ХІІ. 1947 року.