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У музеї на Тернопільщині зберігають текст унікальної колядки

13.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Цікаво

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У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї зберігають текст унікальної колядки. Її рукопис представлений на різдвяній листівці 1947 року.

Про це йдеться на сторінці музею в соцмережі.

Листівку надіслали напередодні різдвяних свят Никифору Гірняку. Це – український військовий діяч, отаман Українських Січових Стрільців, уродженець Струсова на Теребовлянщині. Листівка завірена штампом “Пресової квартири УСС” 30. ХІІ. 1947 року.

У музеї на Тернопільщині зберігають текст унікальної колядки
Різдвяна листівка. Фото: Краєзнавчий музей

“Слова колядки вражають своєю актуальністю й сьогодні, коли святкуємо різдвяні свята в умовах війни. Із-поміж пророчих рядків колядки дізнаємося, що в боротьбі за волю України в нашого народу є дуже потужна зброя – “меч булатний”, – каже старший науковий співробітник відділу фондів краєзнавчого музею Галина Гнатишин.

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У музеї на Тернопільщині зберігають текст унікальної колядки
Рукописний текст колядки. Фото: Краєзнавчий музей

Автор: Роман Васильович

Мітки: унікальна колядка

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