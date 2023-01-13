У музеї на Тернопільщині зберігають текст унікальної колядки

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї зберігають текст унікальної колядки. Її рукопис представлений на різдвяній листівці 1947 року.
Про це йдеться на сторінці музею в соцмережі.
Листівку надіслали напередодні різдвяних свят Никифору Гірняку. Це – український військовий діяч, отаман Українських Січових Стрільців, уродженець Струсова на Теребовлянщині. Листівка завірена штампом “Пресової квартири УСС” 30. ХІІ. 1947 року.
“Слова колядки вражають своєю актуальністю й сьогодні, коли святкуємо різдвяні свята в умовах війни. Із-поміж пророчих рядків колядки дізнаємося, що в боротьбі за волю України в нашого народу є дуже потужна зброя – “меч булатний”, – каже старший науковий співробітник відділу фондів краєзнавчого музею Галина Гнатишин.
Знай в Україні нині новина –
Шевченка муза зродила сина!
Вся Україна пісню співає
Сина-Месію серцем вітає…
Свята Софія світу голосить:
“Син Україні волю приносить!”
Всі українці в єдності стали,
Мечі булатні у руки взяли!
Пропаде в ганьбі ворог проклятий.
Засяє в сонці стяг необнятий.
Поможе щедро Цариця Неба.
Месію-Сина любити треба!
Бо лиш в любові Сина-Месії
Ущерть сповняться лицарські мрії.
У своїй хаті сила і воля!
Щезни навіки Москви сваволя!