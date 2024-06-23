У Кудобинцях на Зборівщині освятили каплицю Матері Божої

Напередодні світлого свята Вознесіння Господнього у селі Кудобинці, що входить до складу Зборівської громади і розташоване в кількох кілометрах від міста козацької звитяги, поруч із місцевим храмом Івана Богослова освятили каплицю Матері Божої. Уже другу за останні два роки духовну споруду рідному селу подарувало подружжя місцевих меценатів – Ігор та Оксана Забитівські.

На початку минулого року за сприяння цих благодійників у Кудобинцях уже відкрили зведену в духовному стилі криницю, а нещодавно доброчинна пара подарувала землякам ще одну окрасу населеного пункту – каплицю з фігурою Матері Божої.

Тут кожен із нас зможе поринути у спокій та безтурботність, бо цей прекрасний образ Діви Марії даруватиме нам радість та віру в майбутнє без жорстокої війни – віру у перемогу. Ця фігура як і криниця є свідченням небайдужого ставлення наших благодійників до проблем села. Нехай Матінка Божа обдарує їх своїми ласками та винагородить за щедрість – наголосила ведуча урочистого зібрання Тетяна Зубрик.

На велелюдному освяченні каплиці Матері Божої також подякували всім, хто допомагав у створенні цієї окраси та брав участь у підготовці до посвячення. Вагомий внесок у цю справу місцевих жителів, що здійснювали будівельні роботи для її зведення.

З Божою допомогою ми почали будувати цю каплицю і з Господньою поміччю завершили її, – зазначила, подякувавши усім хто, чим міг доклався до її зведення, меценатка Оксана Забитівська. – Нехай Матір Божа дарує спокій, шану і з небес благословіння на добрі справи всім, хто прийде сюди з молитвою. Хай Богородиця об’єднує наше село і нашу громаду. Нехай закінчиться війна і всі наші хлопці повернуться живими додому, а в кудобинських та загалом в усіх українських оселях назавжди запанують мир і спокій.

І справді ця подія як і попередній благочинний захід подружжя Забитівських об’єднала усю кудобинську спільноту. Спільними зусиллями продарувавли учасникам святкового дійства спільний виступ одразу два церковних хори – ПЦУ і УГКЦ із місцевої церкви Івана Богослова. Вони прославили Матір Божу та віддали шану меценатам, що сприяли зведенню цієї окраси.

Символічно також, що почесну місію з посвячення каплиці Матері Божої у Кудобинцях спільно здійснили священники двох українських конфесій – Миколай і Святослав Пайкуші та Володимир Панас.

Нехай Богородиця під своїм покровом оберігає жителів цього мальовничого села на Зборівщині від бід та негараздів, нехай навертає їх на духовно правильну дорогу, злагоду, сприяє їхнім успіхам у добрих зачинах.