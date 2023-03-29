У Кордишеві підпалили храм Української православної церкви (фото)

В ніч на 28 березня 2023 року в селі Кордишів Шумського благочиння невідомі зловмисники підпалили новозбудоване молитовне приміщення громади Української православної Церкви.

Вночі у вівтар через вікно закинули займисту суміш, яка і спричинила пожежу. Настоятель громади протоієрей Георгій Цезарук вже за годину прибув на місце пожежі, де побачив палаючий храм, пише “20 хвилин”

Про надзвичайну подію повідомила Тернопільська єпархія УПЦ.

«Згоріло все, що було у вівтарі, не вціліло нічого, чаші, Євангеліє, престол, антимінс, також вогонь перекинувся на середню частину храму», – розповів настоятель.

За попередньою оцінкою, полум’я знищило майно на суму до 800 тисяч гривень. Триває слідство.

За скоєним злочином наразі відкрите кримінальне провадження.

Зі слів отця Георгія новий храм почали будувати ще у 2020 році. Залили фундамент, через два роки вже відновили богослужіння, на свято Різдва Іоанна Предтечі.

«Після втрати попереднього храму у 2019 році, коли нерухомість перейшла у розпорядження ПЦУ, богослужіння відновилися саме на це свято у 2022 році», – пояснює священнослужитель.

Новозбудований храм готували до освячення у 2023 році.