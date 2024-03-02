У «Книзі пам’яті» вшанують полеглих захисників з Тернопільщини

У Тернопільському прес-клубі презентували мультимедійний проєкт «Книга пам’яті Тернопільщини. Герої російсько-української війни». Він передбачає збір, опрацювання, документування та поширення матеріалів про уродженців нашого краю, які загинули в боях з 2014 року.

Команда проєкту черпає відомості з різних джерел, спілкується з родинами полеглих, налагоджує співпрацю з територіальними громадами, де проживали бійці, що поклали життя за Україну, релігійними, політичними, волонтерськими, громадськими організаціями.

«Уся історія українського народу базується на боротьбі за свою незалежність, тож цей проєкт має велике історичне й освітнє значення, – каже його продюсер Тарас Савчук. – Також він особливий тим, що є мультимедійним – включає створення і наповнення сайту, видання книжки та зйомку відеоісторії про кожного із загиблих Героїв.

Задум створити «Книгу пам’яті» виник ще у перші місяці після повномасштабного вторгнення росії на українські території, а з літа 2023 року ми розпочали створення та наповнення сайту. Ідея не є новою, такі ініціативи започатковані на загальноукраїнському рівні, але жодного локалізованого проєкту, який стосується конкретної області, наразі нема. Наша історія споконвіків базується на Героях – людях, які тримають все на своїх плечах, захищають країну, відвойовують наші права і свободи».

Наразі задокументовано матеріали, що стосуються періоду з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення.

«Буде зібрано повну інформацію про Героїв – їх біографічні дані, обставини загибелі, місця поховання, нагороди, увіковічення пам’яті, фотографії, – зазначає головний редактор проєкту Володимир Андріїшин. – Планується наповнення спеціального тематичного сайту «Книга пам’яті» (https://bookofmemory.te.ua/), який уже створено і запущено; виготовлення відеоролика про кожного з Героїв; видання кількох томів книги «На щиті», примірники якої будуть безоплатно передані родинам загиблих, бібліотекам краю, вони можуть бути використані громадськими і волонтерськими організаціями та педагогічними установами у військово-патріотичній роботі».

За його словами, друкована книжка – матеріальне відображення пам’яті. Вона буде зберігатися у сімейній бібліотеці, і мама колись покаже дитині розповідь про батька, бабуся – про діда. Дитина в дорослому віці покаже вже своїм дітям – тата, дідуся, і це невеличка частинка формування ідентичності нації.

«Переглянути сайт проєкту уже можуть всі охочі, – розповів технічний редактор Роман Лучка, – доступні фільтри для пошуку полеглих воїнів. Героя можна шукати по імені, бригаді, громаді. Можна переглянути сторінки побратимів, які загинули у той же період. На сторінці Героя є обставини загибелі, звання воїна. Вказано, в яких бригадах служив, які нагороди отримав тощо. Окрім загальної інформації, є також фото захисника, світлини з похорону та пам’ятників, пам’ятних дошок, що були встановлені».

Перший етап роботи завершено. Тепер триває робота над матеріалами, що стосуються періоду після початку повномасштабного вторгнення росії. Готується до видання перший том книги «На щиті». Видання буде кількатомне, а сайт наразі працює у тестовому режимі, всі бажаючі можуть переглянути розміщені там матеріали та за необхідності повідомити, якщо є якісь помилки, щоб можна було оперативно внести правки.

«Книгу будемо верстати таким чином, що потім зі сторінок можна було зробити стенди або плакати, – додає Тарас Савчук. – Запрошую усіх до співпраці (контактні дані зацікавлені зможуть знайти на сайті проєкту), адже збереження пам’яті про загиблих Героїв – це наш спільний обов’язок і це найменше, що ми можемо зробити для їх вшанування».

Галина ВАНДЗЕЛЯК