У громаді на Тернопільщині відкрили цех із пошиття одягу для бійців

Чоловік розповів Суспільному, що орендував приміщення колишнього дитсадка.
За його словами, тут працює 15 кравчинь. Вони шиють по пів сотні флісових курток за день.
Кравчині на підприємстві місцеві та з довколишніх сіл. Технологиня підприємства Наталія Слоїк каже, знайти роботу в селі проблемно.
“Дівчата зацікавлені. Хочуть шити. Не хочуть нікуди їхати, ні в Польщу, ні в іншу країну, хочуть працювати тут”, – сказала Наталія Слоїк.
“Перевіряємо, щоби шви були якісними, щоб рядки сходилися до міліметра, щоби не було браку. Крій нам постачають готовий, ми тут лише зшиваємо. Недавно тільки відкрилися. Вчимося шити”, – говорить технологиня.
Працівниця Надія Стасишин розповідає, має досвід пошиття військової форми, раніше працювала за кордоном.
“Я майстер верхнього одягу, п’ятий розряд. Коміри пришиваю, коли треба шось переробити, то переробляю. Також сортую, якщо брак, то або повертаю, або сама виправляю його”.
Кравчиня Ольга Солтис каже, досвід має невеликий, але швидко вчиться.
“Ми тільки перший місяць почали шити. Ще складно, але вже все налагоджується. Я шию рукави, до рукавів пришиваю валон. Тканина трішки тягнеться, але нічого, нормально шити”.
Робочий день триває 8 годин. Працюють з понеділка по п’ятницю, розповідає кравчиня Світлана.
“Колектив у нас дружній, молодий, веселий”.
Жінки сподіваються, що у “флісках”, пошитих їхніми руками, захисникам буде зручно.
“Хочемо, щоби воїни повернулися всі живі і здорові”.