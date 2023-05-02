У громаді на Тернопільщині відкрили цех із пошиття одягу для бійців

У Чортківській громаді на Тернопільщині розпочав роботу швейних цех із пошиття одягу для ЗСУ. Відкрив його київський підприємець Андрій Снєжко.

Чоловік розповів Суспільному, що орендував приміщення колишнього дитсадка.

За його словами, тут працює 15 кравчинь. Вони шиють по пів сотні флісових курток за день.

Кравчині на підприємстві місцеві та з довколишніх сіл. Технологиня підприємства Наталія Слоїк каже, знайти роботу в селі проблемно.