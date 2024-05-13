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У Чорткові під час благодійного аукціону зібрали понад 250 тис. грн для 42 бригади

13.05.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Культура, Новини, Війна з рф, Теми, Події

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Вчора у Чорткові відбувся великий благодійний аукціон, де продавали трофеї наших мужніх воїнів. У міськраді повідомили, що можна із впевненістю констатувати – задум із проведенням благодійного аукціону у Чорткові для потреб Збройних Сил України виявився вдалим! Сотні людей завітали на подію, хтось – поспостерігати, а хтось – позмагатись за цінний лот.

З-під молотка продавали різноманітні трофеї наших воїнів Збройних Сил України, використані артилерійські та мінометні снаряди, гільзи від снайперських гвинтівок, прапори із підписами військових та навіть екс-главкома ЗСУ Валерія Залужного, використану ПЗРК «Ігла» та чимало іншого. 🎨Попередньо лоти тематично розмальовували і професійні митці, і дітвора Чортківської громади.
Частину лотів презентували особисто воїни 42 окрема механізована бригада, власне для потреб яких і організовували благодійний аукціон, а саме на придбання РЕБ.
 Найдорожчим лотом виявився тубус із зображенням Чорткова – за нього покупець заплатив 22 тисячі гривень. Найдешевше – по 250 грн – учасники аукціону купляли розфарбовані маленькі використані гільзи.
У підсумку, благодійному фонду БО БФ “Покрова Чортків” вдалось отримати… 250 200 грн + 200 доларів США!

Це суттєвий вклад у придбання РЕБ для нашої чортківської 42 окремої механізованої бригади. Тож щиро дякуємо усім, хто долучився до такої важливої справи!

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Джерело: Чортківська міськрада

Теги: Чортків, допомога ЗСУ, благодійний аукціон

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