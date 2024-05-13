У Чорткові під час благодійного аукціону зібрали понад 250 тис. грн для 42 бригади

Вчора у Чорткові відбувся великий благодійний аукціон, де продавали трофеї наших мужніх воїнів. У міськраді повідомили, що можна із впевненістю констатувати – задум із проведенням благодійного аукціону у Чорткові для потреб Збройних Сил України виявився вдалим! Сотні людей завітали на подію, хтось – поспостерігати, а хтось – позмагатись за цінний лот.