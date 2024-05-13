У Чорткові під час благодійного аукціону зібрали понад 250 тис. грн для 42 бригади

Вчора у Чорткові відбувся великий благодійний аукціон, де продавали трофеї наших мужніх воїнів. У міськраді повідомили, що можна із впевненістю констатувати – задум із проведенням благодійного аукціону у Чорткові для потреб Збройних Сил України виявився вдалим! Сотні людей завітали на подію, хтось – поспостерігати, а хтось – позмагатись за цінний лот.
З-під молотка продавали різноманітні трофеї наших воїнів Збройних Сил України, використані артилерійські та мінометні снаряди, гільзи від снайперських гвинтівок, прапори із підписами військових та навіть екс-главкома ЗСУ Валерія Залужного, використану ПЗРК «Ігла» та чимало іншого. Попередньо лоти тематично розмальовували і професійні митці, і дітвора Чортківської громади.Частину лотів презентували особисто воїни 42 окрема механізована бригада, власне для потреб яких і організовували благодійний аукціон, а саме на придбання РЕБ.
Це суттєвий вклад у придбання РЕБ для нашої чортківської 42 окремої механізованої бригади. Тож щиро дякуємо усім, хто долучився до такої важливої справи!
Дружина легендарного полеглого командира з Тернополя розпочала виробництво FPV-дронів