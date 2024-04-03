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У Бучачі зник безвісти учень військового ліцею

03.04.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Теми, Оперативно

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У поліції розповіли, що 2 квітня зник безвісти підліток з Бучача Матвій Вітер.
У Бучачі зник неповнолітній Вітер Матвій Ігорович, 2009 року нароження. 2 квітня хлопець пішов на навчання в Коропецький військовий ліцей і не повернувся.
Якщо комусь відомо про місце знаходження безвісти зниклого, телефонуйте на лінію 102.

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Теги: поліція, підліток, розшук

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