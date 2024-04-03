У Бучачі зник безвісти учень військового ліцею

У поліції розповіли, що 2 квітня зник безвісти підліток з Бучача Матвій Вітер.

У Бучачі зник неповнолітній Вітер Матвій Ігорович, 2009 року нароження. 2 квітня хлопець пішов на навчання в Коропецький військовий ліцей і не повернувся.

Якщо комусь відомо про місце знаходження безвісти зниклого, телефонуйте на лінію 102.