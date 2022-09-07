Майже триста нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні, – повідомили в обласному центрі з контролю хвороб. Троє людей померло з підтвердженим діагнозом коронавірусу.

Захворюваність на COVID-19 стрімко більшає серед людей різних вікових категорій, – каже начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Впродовж останнього тижня у краї зафіксували 1308 випадків COVID-19, з них 170 – у дітей.

«У порівнянні з попереднім тижнем ріст захворюваності становить 8,6% (+113 випадків). З початку реєстрації COVID-19 в області виявлено понад 153 тис. випадків. Бачимо, що хворих більшає, хворіють люди різного віку. Вкотре наголошуємо: запобігти та полегшити перебіг захворювання допоможе вакцинація. Вакцин в області достатньо, можна щеплюватися».

Додамо, на Тернопільщині від початку повномасштабної російсько-української війни від COVID-19 вакцинувалися близько 40 тис. осіб.