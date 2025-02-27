“Три роки спротиву. Три роки вдячності. Три роки абсолютного героїзму українців»: Президент та керівництво держави подякували всім, хто захищає Україну.

Президент Володимир Зеленський у треті роковини повномасштабного вторгнення росіян подякував усім, хто захищає Україну.

“Три роки спротиву. Три роки вдячності. Три роки абсолютного героїзму українців. Пишаюся Україною! Дякую всім, хто захищає її та допомагає. Всім, хто працює на Україну. І вічна памʼять кожному, хто віддав своє життя заради нашої держави”, – наголосив Зеленський.

24 лютого 2022 року о 3:40 на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків, а Україна здригнулася від перших ворожих ракет. За три роки війни Україна завдала значних втрат ворогу. Загальні бойові втрати російських військ в Україні перевищили 868 тисяч осіб. Також знищено понад 10 тисяч танків, 21 тисячу броньованих машин, 23 тисячі артилерійських систем, а також понад 26 тисяч дронів.

У серпні 2024 року Сили оборони України розпочали операцію в Курській області РФ. Пікове значення зони контролю Сил оборони становило 1300 кв. км. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, втрати російських військ у Курській області перевищили 48 тисяч осіб.

За роки війни російські війська окупували приблизно 99% Луганської області, 66% Донецької, 73% Запорізької і Херсонської областей. За інформацією Зеленського, понад 46 тисяч українських військових загинули, десятки тисяч зникли безвісти, близько 380 тисяч зазнали поранень. Загинули 599 дітей, поранені понад 1762.

За даними Офісу генпрокурора, РФ депортувала понад 19 500 українських дітей, повернути вдалося понад тисячу. Від початку війни Україна провела 75 репатріацій та повернула 7 017 тіл полеглих захисників. У рамках 61 обміну додому повернулося 4131 полонений.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що українці гідно стримують удари ворога. “Ми розгромили російське наступальне угруповання, звільнили Київ, північ України, Харківщину та Херсон”, – заявив він. За його словами, Сили оборони повернули понад 50% території, захопленої після 24 лютого 2022 року. “Просування на сході дається окупантам дорогою ціною. Ми нищимо їхні склади, аеродроми, військові та паливні підприємства, позбавляючи ресурсів для продовження війни”, – наголосив головнокомандувач.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив: “Наша перемога – в людях, які наближають її щодня. Насамперед це наші воїни”.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив: “Україна не просто вистояла, а зміцніла. Росія планувала зламати нас за 72 години, але сьогодні саме вона несе катастрофічні втрати”. Він наголосив, що Україна наростила виробництво озброєння до потенціалу 35 млрд доларів, а цього року випустить мільйони дронів.