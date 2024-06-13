Трагічна звістка: на Донеччині загинув Сергій Олех зі Збаражчини

Трагічна звістка вкотре сколихнула Збаразьку громаду. Загинув ще один мужній воїн, захисник, вірний син своєї країни. Внаслідок скиду ворожого боєприпасу в районі населеного пункту Григорівка Донецької області 10 червня загинув мешканець Травневого старший солдат Сергій Олех.

“35-річний воїн служив інспектором прикордонної служби, механіком-водієм третьої прикордонної комендатури швидкого реагування військової частини 9938. Вірно захищав Україну від російського агресора більше року.

Щиро співчуваємо родині Сергія, нехай Господь допоможе пережити це велике горе.

Зустрічати траурний кортеж будемо завтра, 13 червня, о 15 годині у Сквері Героїв.

Після спільної молитви тіло Героя повезуть у Травневе, до рідної оселі загиблого і церкви, де відправлять парастас.

Чин похорону – у п’ятницю, 14 червня, об 11 годині у церкві Покрови Пресвятої Богородиці” – повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.