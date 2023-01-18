Торік жителям Тернопільщини віддали понад 18 млн грн заборгованої платні

Упродовж 2022 року фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області приділяли окрему увагу легальному оформленню найманої праці на теренах нашого краю, виплаті заробітної плати працівникам у належному та повному обсязі, перерахунку відповідних податків до бюджетів.

Так, із керівниками 102 підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів, провели роз’яснювальну роботу. Після цього 98 боржників виплатили понад 18 млн грн заборгованої заробітної плати. До бюджету додатково надійшло 3,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 8,9 млн грн єдиного внеску.

Оскільки податок на доходи – основний бюджетоформуючий платіж місцевих бюджетів, до контролю за дотриманням законодавства про оплату праці залучаються й органи місцевого самоврядування. Так, у січні-грудні минулого року ГУ ДПС в області спільно з органами місцевого самоврядування провели роз’яснювальну роботу з керівниками 161 підприємства, де заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче розмірі. Результатом стало підвищення рівня виплати заробітної плати 142 з них. Тож додаткові надходження до бюджетів склали 3,9 млн грн, з яких 1,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 2 млн грн єдиного внеску.

Доцільність підвищення оплати праці роз’яснили представникам 820 підприємств та організацій області. Відтак 769 із них підвищили рівень виплати заробітної плати. Тож бюджети отримали 15,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 13,7 млн грн єдиного внеску.

Сектор інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.