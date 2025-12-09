09.12.2025 19:46

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

«Ті, хто завжди там, де найгарячіше»: фільм про 225-й штурмовий полк, який першим зайшов на Курщину

Фільм про 225 ОШП доступний для перегляду онлайн.

09.12.2025

Руслан Іннак

101

Новини, Суспільство, Україна, Війна з рф

Поширити:

Ця стрічка розповідає про шлях підрозділу, який став символом сучасних українських штурмових військ. Це історія про тих, хто ще вчора був продавцем, менеджером, охоронцем, прокурором чи відбував покарання в виправних закладах, а сьогодні – воїном, що тримає лінію оборони України. 225 ОШП першим заходив на Курщину. Тримав позиції в Бахмуті. Зупиняв ворога під Сумами й нищив його на Запоріжжі. Вони завжди там, де найважче.

Знімали фільм безпосередньо на бойових позиціях, тож його варто подивитись, щоб зрозуміти: як звичайна людина стає супергероєм.

Фільм про 225 ОШП доступний для перегляду онлайн на Youtube-каналі «Захисники незалежності».

Теги: війна, ЗСУ, 225 ОШП, курщина

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах