«Ті, хто завжди там, де найгарячіше»: фільм про 225-й штурмовий полк, який першим зайшов на Курщину

Ця стрічка розповідає про шлях підрозділу, який став символом сучасних українських штурмових військ. Це історія про тих, хто ще вчора був продавцем, менеджером, охоронцем, прокурором чи відбував покарання в виправних закладах, а сьогодні – воїном, що тримає лінію оборони України. 225 ОШП першим заходив на Курщину. Тримав позиції в Бахмуті. Зупиняв ворога під Сумами й нищив його на Запоріжжі. Вони завжди там, де найважче.
Знімали фільм безпосередньо на бойових позиціях, тож його варто подивитись, щоб зрозуміти: як звичайна людина стає супергероєм.
Фільм про 225 ОШП доступний для перегляду онлайн на Youtube-каналі «Захисники незалежності».