Ті, хто стають на захист, роблять головне – боронять родину, свій дім і нашу землю

Ті, хто сьогодні на передовій, не просто тримають зброю, вони тримають у своїх долонях саме життя наших дітей, тепло наших домівок і ту землю, що століттями годувала нас і давала сили боротися за свободу.
Кожен їхній день на нулі — це тихий, але найгучніший доказ любові до рідних, до кожного з нас, кого вони ніколи не бачили, але вже врятували.
Вони стоять не за медалі й не за слова подяки. Вони стоять, щоб ми могли спати спокійно, щоб наші діти росли під мирним небом, а наша земля залишалася нашою.
Тож коли ми кажемо «дякую», пам’ятаймо: це не просто слово. Це визнання, що саме на їхніх плечах тримається наша свобода, наше завтра і сама можливість дихати вільно.
Слава кожному, хто став на захист. Ви — наша сила, наша надія і наша незламність, – кажуть в 406 окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова