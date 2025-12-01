01.12.2025 12:32

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Ті, хто стають на захист, роблять головне – боронять родину, свій дім і нашу землю

01.12.2025

Руслан Іннак

59

Суспільство, Війна з рф

Поширити:

Ті, хто сьогодні на передовій, не просто тримають зброю, вони тримають у своїх долонях саме життя наших дітей, тепло наших домівок і ту землю, що століттями годувала нас і давала сили боротися за свободу.

Кожен їхній день на нулі — це тихий, але найгучніший доказ любові до рідних, до кожного з нас, кого вони ніколи не бачили, але вже врятували.

Вони стоять не за медалі й не за слова подяки. Вони стоять, щоб ми могли спати спокійно, щоб наші діти росли під мирним небом, а наша земля залишалася нашою.

Тож коли ми кажемо «дякую», пам’ятаймо: це не просто слово. Це визнання, що саме на їхніх плечах тримається наша свобода, наше завтра і сама можливість дихати вільно.

Слава кожному, хто став на захист. Ви — наша сила, наша надія і наша незламність, – кажуть в 406 окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова

Теги: хазисник, 406 бригада

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах