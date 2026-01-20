Тетяна Тарасюк з Тернопільщини здобула нагороди юніорського Кубка IBU

В рамках юніорського Кубка IBU у латвійській Мадоні у перший змагальний день цього етапу, 14 січня, під час жіночої спринтерської гонки на 7,5 км за участю семи українських біатлоністок Тетяна Тарасюк без хиб на вогневих рубежах завершила гонку, здобувши третю сходинку п’єдесталу пошани. До речі, усі семеро учасниць від нашої країни фінішували в топ-20!

Від лідерки дистанції наша біатлоністка фінішувала з відставанням у 49,3 секунди.

16 січня під час другого спринту у юніорок українські дівчата вибороли друге та третє місця. Кращий результат в команді знову у Тетяни Тарасюк, яка демонструє у цьому сезоні доволі високі результати, в особистому заліку юніорського Кубка IBU на початок гонки вона посідала четверту позицію, одразу за трьома дуже сильними представницями Франції. У сьогоднішньому спринті Тетяна закрила всі десять мішеней, до того ж вона показала 6-й хід по дистанції. У загальному заліку українка піднялася на друге місце. Ще одна українка – Ксенія Приходько з однією хибою фінішувала третьою.

17 січня у мас-старті юніорок Поліна Пуцко, Тетяна Тарасюк та Ірина Шевченко зайняли відповідно 4-ту, 5-ту і 6-ту позицію й потрапили у квіткову церемонію.

Тож збірна України з біатлону провела найкращий юніорський сезон-2025/26. Перед юніорськими чемпіонатами Європи та світу Україна йде на чолі Кубка націй і приємно, що в цьому є заслуга копичинецьких біатлоністів Тетяни та Тараса Тарасюків.

Жіноча команда – на 1-му місці, чоловіча – у топ-4

За підсумками трьох етапів у Швейцарії, Італії та Латвії збірна України здобула шість нагород – найкращий результат за всю історію виступів на юніорському Кубку IBU. Крім того, у Кубку націй жіноча команда вийшла на перше місце заліку, тоді як чоловіча – у топ-4.

З 21 по 25 січня у фінській Іматрі (Південна Карелія) проходитиме Юніорський чемпіонат Європи. Будуть там, звичайно, і копичинецькі біатлоністи Тетяна та Тарас Тарасюки.