Тернополянин незаконно переправив 13 ухилянтів через кордон

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру тернополянину в організації, усуненні перешкод та наданні засобів для незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, маючи ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями, незаконно переправив 13 військовозобов’язаних осіб через державний кордон України як водіїв вантажівок, після чого залишив їх на території Євросоюзу.

До підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування, що здійснюють слідчі СУ ГУНП в області за оперативного супроводу співробітників міграційної поліції ГУНП в області, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.