Тернополяни об’єдналися, щоб підтримати постраждалих від обстрілу

Тернополяни знову показали, що вміють триматися разом. Після подій 19 листопада люди не залишилися осторонь — на благодійний рахунок, створений міською радою, уже надходять кошти від бізнесу, працівників міськради, артистів і звичайних мешканців. Кожен дає стільки, скільки може, але головне — ніхто не проходить повз біду.

Цей благодійний рахунок запрацював одразу після атаки, щоб об’єднати допомогу всіх, хто хоче підтримати постраждалих. І тернополяни відгукнулися: підприємства, громадські організації та жителі міста роблять свій внесок щодня.

Один із найбільших благодійників — Тернопільський молокозавод «Молокія». Долучилися й духовні спільноти, інші місцеві підприємства, багато сімей. Серед тих, хто підтримав постраждалих, — працівники міської ради: вони разом перерахували понад 600 тисяч гривень. Це справжня команда людей, які вирішили підтримати тих, хто сьогодні залишився без дому.

А ще неймовірний жест зробив співак YakTak, який виступав у Тернополі. Він віддав на благодійність увесь свій гонорар за концерт. Це дуже сильний приклад того, як можна бути поруч навіть одним рішенням.

Трагедія 19 листопада

Цей день став одним із найтяжчих для нашого міста. Комбінований ракетний удар зруйнував будинок на вулиці Василя Стуса — повністю, без можливості відновлення. Інший будинок, на 15 Квітня, зазнав серйозних пошкоджень. Є загиблі, серед них діти. Десятки родин втратили усе: домівки, речі, документи. Люди залишилися буквально з нічим. У такі моменти особливо важливо бути разом — і Тернопіль це робить.

Як долучитися

Якщо ви хочете підтримати постраждалих від ракетного обстрілу і шукаєте безпечний та зрозумілий спосіб — можна переказати кошти на офіційний благодійний рахунок міської ради.

Усі зібрані гроші йдуть на конкретні потреби: тимчасове житло, медичну та психологічну допомогу, необхідні речі, відновлення майна.

Реквізити для підтримки: Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення

м. Тернопіль, вул. Лисенка, 8 ЄДРПОУ: 39483390 Рахунок: UA718201720314251005301089169 Банк: Державна казначейська служба України Призначення платежу: благодійна допомога постраждалим від російських обстрілів 19.11.2025 р.

Цей рахунок створений саме для того, щоб кожна гривня доходила туди, де вона найпотрібніша. І щоб допомога працювала вже сьогодні. Тернопіль не залишає своїх. І це — наша сила.

