Тернополянка створила сумку за мотивами вишиванки Степана Бандери

Її сумочки носять жінки в Англії, Канаді, Америці, Німеччині, Польщі, Італії…

Тернополянка Майя Юркевич понад 5 років створює сумки з вишивкою. Всі візерунки з автентичних борщівських сорочок, рушників та запасок. Взори збирає з приватних колекцій, а також у музеях з вишиванками, зі старих фото та книг про традиційну українську вишивку.

– У давнину кожна дівчина в селі прагнула мати вишиванку з узором, який буде лише у неї, – розповідає Майя Юркевич. – Двох однакових сорочок не було. Тому, вишиваючи, старалися додавати різні елементи, які б не повторювалися. Якщо брати сорочки Борщівського регіону, які, до речі, у списку нематеріальної спадщини України, то тут є багато цікавих технік. А сама борщівська сорочка вирізнялася вишиттям чорними вовняними нитками.

Сумка і Бандера

Нещодавно Майя втілила сміливу ідею – пошила сумку з візерунком вишиванки Степана Бандери.

– Мене наштовхнули засновниця «Дня вишиванки» Леся Воронюк та дизайнерка Тетяна Зез. Саме Тетяна започаткувала проєкт «Вишивка в одязі видатних українців» для відтворення вишитих сорочок, які носили Леся Українка, Степан Бандера, Іван Франко та інші видатні постаті України.

Одну з таких сорочок ми розіграли онлайн за 37 тисяч гривень. Виручені кошти підуть на закупівлю FPV-дронів для 12-ї бригади спецпризначення Азов НГУ. Так в мене виникла ідея створити сумку за мотивами сорочки Степана Бандери.

Власний бренд

Кожна сумка має логотип MaYu. Саме під таким брендом Майя Юркевич прагне популяризувати українську вишивку усьому світу та відтворювати її на сучасних речах.

– Мої сумки лише з натуральної шкіри, вишивка – ручна робота, – каже тернополянка. – На початку було проблемно знайти майстерню, яка б взялася за роботу. Адже потрібно було, щоб вишивка не просто була вшита в сумку, а гармоніювала і створювала довершений ансамбль. Інколи до сумок я ще створюю з вишивкою, переважно кеди. Вони дуже ефектно виглядають разом з сумкою. Хочеться створювати різний сучасний одяг з автентичними вишиваними візерунками, але для цього бракує часу.

Найдорожча сумка з тризубами

Майя Юркевич засновниця благодійного фонду «СТВОРЕНІ ПЕРЕМАГАТИ». Неодноразово вона разом з однодумцями влаштовувала благодійні аукціони, щоби зібрати воїнам найнеобхідніше.

– Мої сумки також допомагають мені працювати на перемогу, – продовжує розповідь Майя. – Найдорожча сумка була продана на першому аукціоні, який я організовувала від свого фонду. Ми збирали тоді на безпілотний комплекс «Валькірія» для 45-ї бригади. І сумку з тризубами на той час мені вдалося продати за 60 тисяч гривень. Ще одну сумку продали за 20 тисяч. Мої сумки виставляють на аукціони за кордоном. Зокрема, в Лондоні за одну сумку вдалося виручити 600 фунтів. А під час благодійного розіграшу в Лондоні моя сумка головним лотом і вона допомогла зібрати кошти на Mavic 3T.

Майя всміхається і каже, що навіть вишиттям можна допомагати наблизити нашу перемогу. Головне – не розслаблятися і не бути байдужим і побільше працювати, щоб хлопці могли отримувати необхідну техніку, яка здолає ворога, бо це – війна технологій. Наше завдання, зокрема і мого фонду, допомогти максимально зберегти життя на фронті.

Оксана СМІЛЬСЬКА