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Тернополянам, які мають бронювання від мобілізації, дозволять виїзд за кордон

28.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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Всім чоловікам призовного віку, які отримали бронювання від військового призову, Кабмін планує  дозволити покидати межі країни.
Як в інтерв’ю Forbes повідомила міністерка економікиЮлія Свириденко, нову процедуру щодо дозволу на виїзд всім військовозобов’язаним із бронюванням від мобілізації мають прийняти незабаром, пише Тернополяни.
“З урахуванням проєкту нової постанови про бронювання, окрема процедура «єВідрядження» втратила сенс, тому що заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів”, – заявила вона.
Так, новий проєкт щодо бронювання вже знаходиться на погодженні в Кабміні. Дискусія – у самому розпалі.
Міністерка пояснила, що під нові критерії бронювання підпадають співробітники, які працюють у державному секторі, підприємствах, які виконують мобілізаційні завдання, виробляють продукцію для ЗСУ та мають критично важливе значення для економіки. При цьому, не ставитьс за мету дозволити виїжджати всім.
“Наша задача – допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках”, — зазначає Юлія Свириденко.
Тож, вже заброньовані раніше працівники можуть перейти на новий формат після завершення їхнього терміну бронювання. Мінекономіки, Мінцифра та Генштаб працюють над переведенням бронювання в електронний формат.

Автор: Роман Васильович

Мітки: виїзд за кордон, бронювання

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