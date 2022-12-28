Тернополянам, які мають бронювання від мобілізації, дозволять виїзд за кордон

Всім чоловікам призовного віку, які отримали бронювання від військового призову, Кабмін планує дозволити покидати межі країни.

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Як в інтерв’ю Forbes повідомила міністерка економікиЮлія Свириденко, нову процедуру щодо дозволу на виїзд всім військовозобов’язаним із бронюванням від мобілізації мають прийняти незабаром, пише Тернополяни.

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“З урахуванням проєкту нової постанови про бронювання, окрема процедура «єВідрядження» втратила сенс, тому що заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів”, – заявила вона.

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Так, новий проєкт щодо бронювання вже знаходиться на погодженні в Кабміні. Дискусія – у самому розпалі.

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Міністерка пояснила, що під нові критерії бронювання підпадають співробітники, які працюють у державному секторі, підприємствах, які виконують мобілізаційні завдання, виробляють продукцію для ЗСУ та мають критично важливе значення для економіки. При цьому, не ставитьс за мету дозволити виїжджати всім.

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“Наша задача – допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках”, — зазначає Юлія Свириденко.

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Тож, вже заброньовані раніше працівники можуть перейти на новий формат після завершення їхнього терміну бронювання. Мінекономіки, Мінцифра та Генштаб працюють над переведенням бронювання в електронний формат.