Державний навчальний заклад «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» проводить набір на навчання на базі 9-ти класів.
Термін навчання 3 роки з одержанням повної загальної середньої освіти.
Ми пропонуємо Вам отримати професії за такими напрямками:
- Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики;
- Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2», «В1»; водій автотранспортних засобів категорії «С1»;
- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій автотранспортних засобів категорії «С»;
- Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; офіс-адміністратор;
- Кухар; кондитер;
- Оператор дистанційно-керованих апаратів.
Документи, необхідні для вступу в коледж:
Заява;
Документ про освіту: свідоцтво + додаток (оригінал);
Медична довідка (форма № 086-у);
Документи, що засвідчують особу: свідоцтво про народження, паспорт, ідентифікаційний код (копія);
Довідка про склад сім’ї;
6 фотокарток розміром 3х4 см;
Копії документів, що дають право на пільги для вступу у навчальний заклад (за наявності).
Переваги навчання у ДНЗ «ТПК ПВФП»:
- Навчання здійснюється за рахунок бюджету;
- Курсанти отримують стипендію;
- Випускники коледжу забезпечуються пільгами при вступі до вищих військових навчальних закладів;
- Учні безкоштовно забезпечуються гуртожитком;
- Учні забезпечуються харчуванням;
- Після закінчення навчання видається диплом державного зразка з присвоєнням розряду за фахом;
- Учні, які беруть активну участь у суспільному житті коледжу, заохочуються преміями;
- Дітям з малозабезпечених сімей надається матеріальна допомога.