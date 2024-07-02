Державний навчальний заклад «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» проводить набір на навчання на базі 9-ти класів.

Термін навчання 3 роки з одержанням повної загальної середньої освіти.

Ми пропонуємо Вам отримати професії за такими напрямками:

Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики; Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2», «В1»; водій автотранспортних засобів категорії «С1»; Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій автотранспортних засобів категорії «С»; Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; офіс-адміністратор; Кухар; кондитер; Оператор дистанційно-керованих апаратів.

Документи, необхідні для вступу в коледж:

Заява;

Документ про освіту: свідоцтво + додаток (оригінал);

Медична довідка (форма № 086-у);

Документи, що засвідчують особу: свідоцтво про народження, паспорт, ідентифікаційний код (копія);

Довідка про склад сім’ї;

6 фотокарток розміром 3х4 см;

Копії документів, що дають право на пільги для вступу у навчальний заклад (за наявності).

Переваги навчання у ДНЗ «ТПК ПВФП»: