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«Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» проводить набір на навчання

02.07.2024

Руслан Іннак

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Новини, Освіта, Теми, Оперативно

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Державний навчальний заклад «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» проводить набір на навчання на базі 9-ти класів.

Термін навчання 3 роки з одержанням повної загальної середньої освіти.

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Ми пропонуємо Вам отримати професії за такими напрямками:

  1. Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики;
  2. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2», «В1»; водій автотранспортних засобів категорії «С1»;
  3. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; водій автотранспортних засобів категорії «С»;
  4. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; офіс-адміністратор;
  5. Кухар; кондитер;
  6. Оператор дистанційно-керованих апаратів.

Документи, необхідні для вступу в коледж:

Заява;
Документ про освіту: свідоцтво + додаток (оригінал);
Медична довідка (форма № 086-у);
Документи, що засвідчують особу: свідоцтво про народження, паспорт, ідентифікаційний код (копія);
Довідка про склад сім’ї;
6 фотокарток розміром 3х4 см;
Копії документів, що дають право на пільги для вступу у навчальний заклад (за наявності).

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Переваги навчання у ДНЗ «ТПК ПВФП»:

  • Навчання здійснюється за рахунок бюджету;
  • Курсанти отримують стипендію;
  • Випускники коледжу забезпечуються пільгами при вступі до вищих військових навчальних закладів;
  • Учні безкоштовно забезпечуються гуртожитком;
  • Учні забезпечуються харчуванням;
  • Після закінчення навчання видається диплом державного зразка з присвоєнням розряду за фахом;
  • Учні, які беруть активну участь у суспільному житті коледжу, заохочуються преміями;
  • Дітям з малозабезпечених сімей надається матеріальна допомога.

Теги: вступ, навчанння, військовий коледж

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