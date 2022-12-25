Тернопільський ляльковий театр запрошує на вертеп

Ще одну прем’єру до різдвяно-новорічних свят підготували у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки.

Це український народний вертеп з гучною колядою та повчальними біблійними історіями «Весь світ звеселився, бо Син Божий народився», пише За Збручем.

Чарівна казкова атмосфера засніженого українського села пануватиме на сцені нашого театру цього Різдва, а особливий настрій свята принесе із собою гурт вертепників-лялькарів, – розповіли у закладі. – Вони сповістять про народження Спасителя та розіграють біблійний сюжет “Про три перлини”. А наприкінці дійства щедро засіватимуть на мир, на щастя, на добро. Усе це ви побачите, завітавши на прем’єру різдвяно-новорічної містерії «Весь світ звеселився, бо Син Божий народився».

Сценічну редакцію автентичного тексту для дійства здійснили Олена Різник і Олег Боков. Режисер-постановник містерії – Олег Боков, художник-постановник – заслужений художник України Володимир Якубовський, художник з освітлення – заслужений художник України Володимир Баранов, музичне оформлення – Володимир Депутат.

На прем’єру святкового дійства актори запрошують глядачів у середу, 28 грудня о 17.00. Поринути у казкову атмосферу також можна буде у січні: 1, 8, 15 січня вистави відбуватимуться об 11.00 і 13.00; 4, 11, 18 січня – о 17.00. Тривалість постановки – 45 хвилин. Вартість квитка – 100 гривень. У театрі приймають індивідуальні та колективні замовлення.