Тернопільські стоматологи повернулися з фронту, де лікували зуби бійцям

Під час волонтерської подорожі стоматологи допомогли сто сорокам бійцям.

Загалом на рахунку у стоматологів-волонтерів тисячі вилікуваних бійців. На фронті їм доводилося проводити маніпуляції різного рівня складності.

«Ми беремо із собою все необхідне: техніку, прилади, матеріали. Часто бійці приходять і складними, запущеними випадками. Вони там у дуже тяжких умовах, жертвують собою, не мають ні часу, ні можливості, щоб подумати про здоров’я. Ми приймаємо всіх, хто приходить до нас. Часто приїжджаємо якомога ближче до бійців, де вони несуть службу. Вдячні всім, хто нас підтримує. Таким чином ми можемо допомогти більшій кількості наших захисників», – каже стоматолог Іван Білий.